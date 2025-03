Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles III annoncé

Bonne nouvelle pour les amateurs de Mighty Morphin Power Rangers (ou plus simplement Power Rangers) et/ou de Teenage Mutant Ninja Turtles (ou plus simplement Tortues Ninja) puisque les éditeurs Boom Studios et IDW Publishing vont de nouveau travailler de concert pour proposer un troisième crossover entre les deux univers.

Pas plus d'information pour le moment si ce n'est que les sites US présument que Ryan Parrott rempilerait pour le scénario.

Pour rappel, le premier crossover date de 2019 tandis que le deuxième date de 2022. En France, seul le premier crossover avait été édité par HiComics. D'ailleurs, à l'époque, le dessinateur, Simone Di Meo, était intervenu auprès de plusieurs bouquinistes en France pour en faire la promotion.