Premières planches pour le crossover Power Rangers / Tortues Ninja III

Annoncé au mois de mars, le troisième crossover entre les Power Rangers et les Tortues Ninja se dessine à présent grâce à plusieurs planches signées Vincenzo Federici.

Les voici :

Ce troisième crossover sera écrit par Ryan Parrott et dessiné par Vincenzo Federici. Le premier numéro est prévu pour le 13 août 2025.

À présent que Rita et Krang ont été vaincus, les vilains ne laisseront aucun répit aux Rangers et aux Tortues ! Lord Zedd et le Shredder ont un nouveau plan pour éliminer les héros adolescents, et si ces derniers ne font pas attention, ils pourraient bien le mener à terme.

Pour rappel, le premier crossover date de 2019 tandis que le deuxième date de 2022. En France, seul le premier crossover avait été édité par HiComics. D'ailleurs, à l'époque, le dessinateur, Simone Di Meo, était intervenu auprès de plusieurs bouquinistes en France pour en faire la promotion.