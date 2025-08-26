Le plein d'infos pour le gros event TMNT : Teenage Mutant Ninja Turtles: Battle Nexus

Le détail des cinq numéros qui composeront le gros event TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles: Battle Nexus, a été dévoilé par IDW. L'occasion pour nous de découvrir les équipes créatives, les synopsis et les covers.

Voici les informations :

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: BATTLE NEXUS #1

Par TOM WALTZ et ESCORZA BROTHERS

L'événement TMNT le plus incroyable de la décennie commence ici ! Lorsque l'un des alliés les plus proches des Tortues est pris en otage par un adversaire mystérieux, les frères sont entraînés dans une nouvelle dimension d'aventure dans le Battle Nexus. Cette série hebdomadaire intense en cinq parties trouve les Tortues Ninja luttant pour leur vie dans un défi d'arts martiaux comme ils n'en ont jamais fait jusque-là, avec quatre champions mortels sélectionnés parmi 40 ans de médias TMNT pour détruire les Tortues Ninja ! CHAQUE Tortue Ninja. Pour la première fois, les héros à la carapace d'IDW rencontrent des alliés d'autres univers TMNT prisés des fans alors qu'ils luttent pour leur vie et découvrent les incroyables secrets du Battle Nexus !

Sortie en novembre 2025 pour 4.99$.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: BATTLE NEXUS #2

Par PAUL ALLOR et BEN BISHOP

Échoué dans la dimension du Battle Nexus par un vilain tordu déterminé à anéantir toutes les Tortues Ninja du multivers, les TMNT sont contraints de se battre contre certains des plus grands guerriers de tous les temps. Dans le premier combat officiel, le leader des Tortues Ninja, Leonardo, est confronté au plus grand ennemi des TMNT, le Shredder ! Mais notre Leo est surpris de découvrir que ce n'est pas l'Oroku Saki qu'il connaît si bien, mais quelqu'un de complètement différent... quelqu'un de beaucoup plus mortel... quelqu'un qui le haït avec un feu qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Préparez-vous pour le retour du vilain le plus emblématique et redoutable de l'histoire des Tortues : le Shredder d'origine d'Eastman & Laird !

Sortie en novembre 2025 pour 4.99$.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: BATTLE NEXUS #3

Par SOPHIE CAMPBELL et VITOR CAFAGGI

Comme si le résultat du combat entre Leonardo et le Shredder d'origine n'était pas déjà assez choquant, les Tortues Ninja sont stupéfaites de découvrir qu'elles ne sont pas seules dans le royaume surnaturel du Battle Nexus—ou même dans l'univers lui-même. Lorsque le maître de combat tordu demande un match imprévisible entre les anciens amoureux Raphael et Alopex, leurs compétences de combat prodigieuses—et leurs tempéraments incroyables—pourraient faire s'effondrer tout le Battle Nexus !

Sortie en novembre 2025 pour 4.99$.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: BATTLE NEXUS #4

Par CALEB GOELLNER et OMAR FRANCIA

Où vont les combattants du Battle Nexus quand ils perdent ? Vous pouvez parier que ce n'est pas très agréable, comme le découvre l'un de nos héros des Tortues Ninja lorsqu'il y est transporté après un combat brutal. Mais ce qu'il trouve est quelque chose qu'il n'avait jamais prévu : lui-même. Pendant ce temps, Donatello affronte Metalhead, une Tortue Ninja robotique d'un autre univers ! Conçu à l'origine par une version de Donnie pour aider les TMNT à devenir les meilleurs combattants possibles, ce Metalhead a été reprogrammé pour utiliser toute la brillance de Donnie contre lui ! Comment une seule Tortue Ninja peut-elle espérer vaincre une machine de pointe qui connaît tous les styles de combat existants ?

Sortie en novembre 2025 pour 4.99$.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: BATTLE NEXUS #5

Par ERIK BURNHAM et HENDRY PRASETYA

L'épopée de Battle Nexus se conclut par le combat le plus émotionnellement dévastateur lorsque Michelangelo affronte un vieil ami longtemps considéré comme mort : Slash ! Autrefois une brute sans esprit qui est devenu l'un des plus proches amis des Tortues, Slash s'est sacrifié pour sauver toute l'île de Burnow. Mais comment a-t-il survécu ? Comment a-t-il atterri dans le Battle Nexus ? Et pourquoi est-il déterminé à détruire Mikey ? Quelles que soient les raisons, si Michelangelo fléchit dans ce combat contre quelqu'un qu'il aime, c'est la fin pour les Tortues Ninja… d'autant plus que le grand maître de bataille a une dernière carte à jouer…

Sortie en décembre 2025 pour 4.99$.

Le moins que l'on puisse dire c'est que le principe est cool et que les combats donnent envie, pas vrai ?