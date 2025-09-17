[Preview VO] TMNT : Casey Jones #1

La preview VO de TMNT : Casey Jones #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Alex Paknadel et est dessiné par Amancay Nahuelpan. Edité par IDW, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

Directement tiré des pages des Tortues Ninja, la première mini-série solo de Casey Jones en plus de trente ans ! Casey Jones a été abattu par D.A. Hale, il est réveillé et il a une seconde chance dans la vie. Au lieu de prendre les choses lentement et de sentir les fleurs, il plonge tête première dans l'action. Casey arpente les rues et fait tout ce qu'il peut pour protéger les habitants de New York, mais ceux qui lui sont proches pensent qu'il pousse trop fort. April O'Neil et les Tortues Ninja, en particulier le plus proche ami de Casey, Raphael, sont inquiets. Les choses ne vont faire qu'empirer alors qu'une nouvelle souche de mutagène commence à transformer la ville de New York, et un tout nouvel ennemi menace tout ce en quoi Casey croit. De l'équipe acclamée par la critique composée d'Alex Paknadel (Sentinels, Batman : Urban Legends, All Against All) et d'Amancay Nahuelpan (Detective Comics, Green Arrow, Crush & Lobo).