[Preview VO] The Bat-Man: Second Knight #1

La preview VO de The Bat-Man: Second Knight #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Dan Jurgens et est dessiné par Mike Perkins. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 17 septembre pour 6.99$.

Nous sommes en 1940. La majeure partie du monde occidental est en guerre contre un régime fasciste dont l'avancée à travers l'Europe ne montre aucun signe de défaite. Avec le spectre d'une guerre mondiale qui se profile, les habitants de Gotham sont plongés dans la peur et la paranoïa. Il y a seulement quelques mois, la ville a été sauvée des griffes de monstres morts-vivants par le justicier masqué connu sous le nom de Bat-Man, mais un tueur féroce se livre à une série de meurtres qui mène la ville à son point de rupture. Des cadavres apparaissent de manières théâtralement macabres… le tout mis en scène avec la signature du tueur : la corde du pendu. Tandis que Bat-Man s'efforce de résoudre cette vague de meurtres, une jeune journaliste du Daily Star, Lois Lane, débarque à Gotham. Destinée à couvrir l'avant-première d'un film, Lane se retrouve rapidement prise entre les griffes d'un nouveau méchant à Gotham. Un personnage dont la maîtrise de la peur va bouleverser la ville.