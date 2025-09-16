[Preview VO] The Bat-Man: Second Knight #1

La preview VO de The Bat-Man: Second Knight #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Dan Jurgens et est dessiné par Mike Perkins. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 17 septembre pour 6.99$.
Nous sommes en 1940. La majeure partie du monde occidental est en guerre contre un régime fasciste dont l'avancée à travers l'Europe ne montre aucun signe de défaite. Avec le spectre d'une guerre mondiale qui se profile, les habitants de Gotham sont plongés dans la peur et la paranoïa. Il y a seulement quelques mois, la ville a été sauvée des griffes de monstres morts-vivants par le justicier masqué connu sous le nom de Bat-Man, mais un tueur féroce se livre à une série de meurtres qui mène la ville à son point de rupture. Des cadavres apparaissent de manières théâtralement macabres… le tout mis en scène avec la signature du tueur : la corde du pendu. Tandis que Bat-Man s'efforce de résoudre cette vague de meurtres, une jeune journaliste du Daily Star, Lois Lane, débarque à Gotham. Destinée à couvrir l'avant-première d'un film, Lane se retrouve rapidement prise entre les griffes d'un nouveau méchant à Gotham. Un personnage dont la maîtrise de la peur va bouleverser la ville.
Avis (1)
mmat1986
il y a 9 heures
Assez surpris du look du vilain, il me rappelle un ennemi disparut de la gallerie de Batman depuis des lustres que je n'ai croisé que dans un très vieux comics, "Emil Ravek: le boucher" il avait notemment tourmenter batman en mettant en scène différentes morts de Robin ( , il avait réussi à faire trembler le justicier bien plus violemment que ne l'aurait fait l'épouvantail car Ravek n'utilisait aucun gaz, juste de la violence psychologique et physique
