The Batman part II : Matt Reeves se dit vraiment, vraiment fier de son script

L'attente aura été longue mais ça y est, le projet The Batman part II commence tout doucement à se mettre en place. La news du jour sur le sujet, c'est le réalisateur et co-scénariste du film, Matt Reeves, qui s'exprime sur le script et le début du tournage.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous allons commencer à tourner au printemps, fin avril, début mai, un truc du genre, mais cela a été un long voyage et j'ai incroyablement hâte. Je suis vraiment, vraiment fier du script que Mattson et moi avons réalisé. Nous commençons à le partager avec Rob [Pattinson]. Je ne sais pas si je suis supposé dire ça mais Rob était super excité. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée que le projet que nous avons puisse aller plus loin que ce que nous avons fait dans le premier film. Je suis vraiment impatient de retrouver tout le monde avec qui nous avons réalisé le [premier] film.

Pour rappel, Colin Farrell avait déjà déclaré avoir trouvé le script extraordinaire. Reste à voir si les fans seront du même avis.

