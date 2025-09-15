James Gunn confirme l'alliance Superman / Lex Luthor pour Man of Tomorrow

Il s'agissait d'une rumeur apparue très tôt après l'annonce d'un film Man of Tomorrow avec Superman et Lex Luthor : les deux personnages devraient faire front commun face à une menace commune.

Une fois n'est pas coutume, cette fois, la rumeur était vraie. Il y a peu, James Gunn a confirmé l'information, réaffirmant également au passage le fait qu'il ne s'agissait pas d'un Superman II. Voici ce qu'il a déclaré :

C'est un récit autour de Lex Luthor et Superman qui doivent, dans une certaine mesure, travailler ensemble face à une menace beaucoup, beaucoup plus grande. C'est plus compliqué que cela mais cela reste un gros morceau du récit. C'est tout autant un film Lex Luthor qu'un film Superman. J'ai adoré travaillé avec NicholasHoult. Je m'identifie au personnage de Lex, malheureusement. J'avais vraiment envie de créer quelque chose d'extraordinaire avec eux deux. J'aime tellement le scénario.

Pour rappel, la menace en question est, selon les dire, Brainiac. Si cette rumeur (qui, pour une fois, n'est pas dénuée d'argumentation) vous intéresse, vous trouverez toutes les informations ici.

