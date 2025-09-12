  1. Accueil
  3. DCU : James Gunn révèle quel est le rôle qu'il a attribué et dont il est le plus fier

12 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Depuis qu'il est réalisateur, James Gunn a eu l'occasion de trouver de belles pépites pour certains rôles. On peut penser à Chris Pratt qui a fait des merveilles en Star-Lord dans Guardians of the Galaxy, mais pas uniquement.

Il y a peu, c'est sur ce point que James Gunn est revenu en dévoilant le nom de la personne qu'il a casté pour le DCU et dont il est le plus fier. On aurait pu penser à David Corenswet dans le sens où il avait déclaré par le passé qu'il s'agissait de "l'homme à battre" pour le rôle de Superman, mais non. Il s'agit de Milly Alcock en Supergirl :

[Elle] pourrait être la meilleure sélection de casting que j'aie jamais faite de ma vie. Elle est absolument magnifique dans le film. 

Il n'y a plus qu'à la voir à l'oeuvre en 2026

