James Gunn semble avoir trouvé le Superman parfait en David Corenswet

C'est lors d'un entretien avec GQ Profile que James Gunn s'est exprimé sur David Corenswet, le Superman de son Superman. Selon ses dires, les studios ont beau avoir étudié 400 candidatures, Gunn savait dès le jour 1 que Corenswet allait tenir le rôle. Voici ce qu'il a déclaré :

Depuis le tout début, il était le mec à battre, vraiment. Brosnahan, qui tient le rôle de Lois annoncée aux côtés de Corenswet, faisait partie des huit Lois que j'ai vu jouer. Vous vous dites, sérieux, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cela peut vraiment être aussi facile ? Je l'ai dit dès le début, si je ne trouve pas Superman, je ne ferai pas la film. Parce que je savais que cela allait dépendre du mec qui joue Superman. Je n'aurais pas pu y aller avec quelqu'un qui ne passe pas. Je n'aurais pas pu y aller avec quelqu'un qui a le look, mais pas la gestuelle. Je n'aurais pas pu y aller avec quelqu'un qui a la gestuelle mais pas le look. Je n'aurais pas pu y aller acvec quelqu'un qui a le look, la gestuelle, mais incapable de jouer les parties comiques, ou incapable de se montrer plus vulnérable.