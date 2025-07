Les prévisions de Superman revues à la hausse

Début juin, on vous a annoncé que les premières prévisions donnaient un bon top départ à Superman avec des estimations allant de 154 à 185 millions de dollars. Aujourd'hui, et suite aux retours positifs autour du film, les spécialistes ont revu leurs chiffres. A présent, on parle d'un week-end d'ouverture qui pourrait bien faire 200 millions de dollars minimum (on va jusqu'à parler de 230 millions). Un chiffre d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait qu'il y a Jurassic World Rebirth en face et qui cartonne bien aussi.

Niveau préventes, on est également très bon puisque le film aurait déjà rapporté 20 millions rien qu'avec elles.

De votre côté, comptez-vous aller voir le film ?

Pour rappel, nous avons réalisé plusieurs choses dans le cadre de la sortie du film. En voici un petit recap :

