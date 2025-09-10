Scott Snyder parle du futur de l'univers Absolute

  1. Accueil
10 Septembre 2025
Un tiktokeur, S.B. Ruben, relayé par le site Bleeding Cool, a partagé quelques informations provenant de la Dragon Con, vidéos à l'appui. Lors d'une conférence, Scott Snyder a lâché des détails sur le futur de l'univers Absolute. Il a notamment confirmé l'arrivée de la version Absolute de Zatanna, d'une manière ou d'une autre.

Concernant plus précisément Absolute Batman, Snyder prévoit d'inclure presque tous les Robins. Il y aura Dick Grayson, Jason Todd et Tim Drake, et Stephanie Brown existe bien dans cet univers, même si l'on ne sait pas encore si elle deviendra l'un des Robins. En revanche, pas de Damian Wayne pour le moment. De plus, Snyder s'amuse à écrire les ennemis de Batman comme étant ses amis, et il prévoit une grande intrigue avec ces vilains. Enfin, la version Abolute de Scarecrow (l'Epouvantail) arrivera dans Absolute Batman #17.

