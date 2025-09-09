Matt Fraction explique par quel moyen Alfred est présent dans Batman #1

  1. Accueil
09 Septembre 2025
Cela fait un moment maintenant qu'Alfred nous a quittés. Mais comme expliqué il y a un peu plus d'un mois, le personnage a fait son retour dans les planches de Batman. Par contre, retour ou non... il faut l'expliquer. Après tout, le titre de Matt Fraction fait partie de la continuité or, dans la continuité, Alfred est mort. Alors qu'en est-il ?

Sur la toile, on avait tendance à pencher pour un hologramme de par la façon avec laquelle le personnage est dessiné. Sauf que voilà, le numéro est sorti aux Etats-Unis et... pas de réponse. Au final, c'est Matt fraction lui-même qui a pris la parole sur le sujet. Finalement, pas d'IA ! Voici ce qu'il a déclaré :

Il s'agit tout simplement de Jimminninninny Cricket qui se tient sur l'épaule de Batman, un mirroir, un trampoline, une longue aiguille brillante pour son ballon le plus sombre. Et il n'est pas du tout un hologramme réalisé à partir d'une IA ? Pas du tout. Il n'est ni l'un, ni l'autre. Donc... pas d'IA ! Pas d'hologramme !

Voilà qui met fin au débat !

