Urban Comics propose Gotham By Gaslight en noir et blanc pour le Batman Day 2025

Qui dit mois de septembre dit Batman Day. Et cette année encore, Urban Comics va jouer le jeu en proposant une opération spéciale. Ainsi, pour l'achat de deux comics tirés du Batmanverse hors poche, vous pourrez repartir avec Gotham by Gaslight édition spéciale noir et blanc (dès lors que la librairie participe à l'évènement et qu'il y ait encore des exemplaires en stock, bien sûr).

Pour rappel, Batman : Gotham by Gaslight a été réalisé par Brian Augustyn et Mike Mignola. Son principe est simple, Batman bien sûr, mais en 1880 dans une Gotham dont les rues sont hantées par nulle autre que Jack l'éventreur.

Pour rappel, si vous ne désirez pas attendre le 20 septembre, vous pouvez toujours vous procurer l'ouvrage dès maintenant ici.