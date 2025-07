Alfred Pennyworth de retour dans Batman #1 ?

Attention, cette news contient des informations sur Batman #1 qui ne sortira que début septembre aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Cela fait un moment maintenant qu'Alfred nous a quittés mais avec la série Batman de Matt Fraction et Jorge Jimenez, le personnage va peut-être prendre une autre dimension. En effet, visiblement, ce dernier va bien effectuer son retour mais plus du côté de l'IA. Si tel est le cas, il s'agirait de quelque chose que nous avons déjà vu. Par contre, là où cela devient nouveau, c'est qu'Alfred apparaît bel et bien aux côtés de Batman. Hallucination ? Hologramme ? La façon dont le personnage est dessiné semble suggéré une sorte de projection. On pencherait donc plutôt vers un hologramme. Mais alors... qui l'aurait construit ? Eh bien nous avons peut-être déjà la réponse ! En effet, dans Mister Terrific Year One #4, le synopsis mentionne ceci : Bruce Wayne arrive à sa porte avec une proposition inattendue. Et s'il avait tout simplement chargé Mister Terrific de réaliser cette création pour lui ? Niveau planning, cela colle puisque Mister Terrific Year One #4 sort en août et Batman #1 début septembre. Nous aurons la réponse d'ici quelques semaines. En attendant, voici la nouvelle version d'Alfred :

Et vous, qu'en pensez-vous ?