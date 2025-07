C'est officiel, le Superman de James Gunn est passé devant Man of Steel au box-office US

C'est à présent officiel ! Le Superman de James Gunn a réalisé 292 millions de dollars sur le sol américain. Un résultat qui le fait donc passer devant les 291 millions de dollars réalisés par Man of Steel durant toute la durée de son exploitation. De manière générale, cela veut également dire que le film est à présent le film solo de Superman le plus rentable de tous les temps en Amérique du nord.

Bien sûr, et comme d'habitude lorsque l'on parle chiffre dans le milieu cinématographique, il est à noter que ces résultats ne tiennent pas compte de l'inflation. Si cela avait été le cas, il faudrait 408 millions de dollars au Superman de Gunn pour passer devant Man of Steel.

Pour ce qui est du box-office mondial, Gunn a encore un peu de boulot pour passer devant les 670 millions de dollars de Man of Steel. C'est possible, mais il y a encore de la marge. Par contre, pour ce qui est de passer devant le film de Snyder l'international, là, cela frôle carrément l'impossible. Man of Steel avait réalisé un joli 379.1 millions de dollars à l'époque à l'étranger.