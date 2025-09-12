DC annule la série Red Hood après le 1er numéro

DC Comics avait annoncé en juin dernier l'arrivée d'une série Red Hood destinée aux adultes. Le premier numéro vient tout juste de sortir (10 septembre) que l'éditeur a purement et simplement annulé la série. Il n'y aura donc pas de deuxième numéro, et les revendeurs seront remboursés pour tous les exemplaires du premier numéro, y compris ceux déjà vendus. La série est écrite par Gretchen Felker-Martin et dessinée par Jeff Spokes avec des couvertures Taurin Clarke.

Interrogé sur les raisons de l'annulation, DC est resté très vague, et a répondu : "Chez DC Comics, nous accordons la plus haute importance à nos créateurs et à notre communauté, et nous affirmons le droit à l’expression pacifique et individuelle des opinions personnelles. Les publications ou commentaires publics pouvant être perçus comme promouvant l’hostilité ou la violence sont incompatibles avec les normes de conduite de DC". Cette réponse fait probablement référence à des publications de Gretchen Felker-Martin sur Bluesky concernant l’assassinat du commentateur politique Charlie Kirk, publications qui ont disparu de la plateforme après la suspension de son compte.