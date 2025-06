Une série Red Hood 17+ est annoncée par DC Comics

Oh yes !

C'est un peu la news qui tombe de nulle part, que l'on attendait mais que l'on accepte sans problème. DC Comics a annoncé le lancement d'une nouvelle série régulière Red Hood. On pourrait s'arrêter là. Mais DC va plus loin en annonçant que la série remettrait Jason Todd et Huntress de retour dans les rues dans une série déconseillée aux moins de 17 ans. Elle sera écrite par Gretchen Felker-Martin et dessinée par Jeff Spokes pour une sortie le 10 septembre.

Quelques images ont déjà été dévoilées. Les voici :