DC Studios a trouvé son Clayface

And the winner is...

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que les auditions pour Clayface avaient avancé et qu'ils n'étaient plus que quatre en lice : Leo Woodall (The White Lotus, Bridget Jones : Folle de Lui), Tom Blyth (Billy the Kid), George MacKay (1917, Captain Fantastic) et Jack O'Connell (Sinners).

James Gunn a confirmé que nous avions un grand gagnant. Il s'agit... d'aucun des quatre... En effet, c'est finalement Tom Rhys Harries (The Gentlemen, White Lines) qui a été choisi pour tenir le rôle titre.

Pour ce qui est du rôle en lui-même, on ignore encore, officiellement, quel Clayface sera mis en avant dans le long-métrage mais les rumeurs penchent plutôt vers Matt Hagen, le deuxième Clayface.

Le film, toujours en cours de réécriture, sera réalisé par James Watkins pour une sortie prévue le 11 septembre 2026.