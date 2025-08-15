Plus de détails sur Batman/Deadpool, la version DC du crossover

Nous vous avons donné des détails sur Deadpool/Batman #1, le crossover de Marvel à paraitre le 17 septembre. Maintenant, nous nous intéressons à la suite, la version DC du crossover, intitulée, attention c'est subtil, Batman/Deadpool #1 ! Ce numéro fera 64 pages et sortira le 19 novembre, avec une couverture principale de Dan Mora. Et comme le dessinateur est partout, il s'occupera aussi des dessins à l'intérieur.

La bonne surprise, c'est le scénariste à la barre. Il s'agira de Grant Morrison, et DC nous promet l'histoire comme étant "200% plus Grant Morrison-esque que jamais". Elle mélange l’approche sombre et méthodique de Batman au chaos briseur de quatrième mur de Deadpool. Le résultat ? Une aventure cosmique et métafictionnelle, d'Apokolips à la Terre-TRN666, où la réalité elle-même est en jeu, avec même une rue chantante nommée Danny.

Cette histoire de Morrison et Mora est la principale, mais elle sera accompagnée de quatre histoires bonus, avec de très bon auteurs, et des team-ups différents :

- Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson et Hayden Sherman réunissent Constantine et Doctor Strange pour un mélange mystique.

- Tom Taylor et Bruno Redondo opposent Nightwing (Dick Grayson) à Wolverine (Laura Kinney) dans un affrontement intense.

- Mariko Tamaki et Amanda Conner offrent un combat comique entre Harley Quinn et Hulk.

- G. Willow Wilson et Denys Cowan réunissent Static et Ms. Marvel pour une mission électrisante.

Pour couronner le tout, Batman/Deadpool #1 proposera une impressionnante collection de couvertures alternatives signées par certains des plus grands noms du milieu, comme Lee Bermejo, Jim Lee, Mark Brooks, Jenny Frison, Amanda Conner, Nick Dragotta, Jae Lee, Alexander Lozano, Sean Murphy, Frank Quitely, Bill Sienkiewicz, Ryan Sook, Sozomaika, et bien d’autres. Elles mettront en scène d’autres duos DC/Marvel, comme Wonder Woman/Captain America ou Lobo/Deadpool, ainsi que des hommages aux couvertures emblématiques de The Incredible Hulk #340 ou Crisis on Infinite Earths #7. Vous les trouverez dans la galerie ci-dessous, avec les dessinateurs suivants :

Dan Mora – Batman/Deadpool wraparound

Lee Bermejo – The Joker/Doctor Doom

Mark Brooks – Zatanna/Scarlet Witch

Jim Cheung, Jay David Ramos – Wonder Woman/Captain America

Nick Dragotta, Frank Martin – Batman/The Punisher

Jenny Frison – Wonder Woman/Storm

Andy Kubert, Alejandro Sánchez – Damian Wayne/Gambit

Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair – Batman/Wolverine

Alexander Lozano – Wonder Woman/Ms. Marvel

Sean Murphy, Simon Gough – Lobo/Deadpool

Sozomaika – Catwoman/Emma Frost

Jae Lee and June Chung – Big Barda/Savage Land Rogue

Frank Quitely – Batman/Deadpool

Bill Sienkiewicz – Batman/Deadpool –Incredible Hulk #340

Ryan Sook – Batman/Deadpool – Crisis On Infinite Earths #7