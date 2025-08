Deadpool/Batman #1 : les premières planches du crossover Marvel/DC sont là

Le teasing de Deadpool/Batman #1 a été pour le moins conséquent jusque-là. De nombreuses covers, des auteurs dévoilés par vagues, des crayonnés de Greg Capullo... il y en avait pour tous les goûts. Pour autant, nous n'avions pas encore véritablement eu de planches jusque-là. C'est à présent chose faite puisque pas moins de cinq planches ont été dévoilées. Par contre, elles ne sont pas toutes signées Greg Capullo. En effet, dans le lot, il y en a deux tirées des récits back-up (Krypto et Jeff the Landshark par Kelly Thompson et Gurihiru, et un Daredevil/Green Arrow par Kevin Smith et Andy Kubert).

Voici les images :

Pour rappel, Deadpool/Batman #1 est attendu de pied ferme le 17 septembre 2025.