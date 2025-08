Fantastic Four: First Steps : Une chute de 66% pour le second week-end

Après une très belle ouverture à 117.6 million de dollars, Fantastic Four: First Steps continue son bonhomme de chemin. Par contre, il y a une ombre au tableau. En effet, si les chiffres restent parfaitement acceptables, la baisse de fréquentation a tout de même de quoi surprendre puisqu'elle est de l'ordre de 66%. A titre de comparaison, c'est presque le niveau de Captain America: Brave New World qui avait eu une baisse de fréquentation de 68% à ce stade de l'exploitation du film.

Toujours à titre de comparaison, la baisse n'avait été que de 56% pour Thunderbolts et Superman.