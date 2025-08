One World Under Doom #6 : Doom's Division et Fantastic Four

En octobre 2024, Marvel annonce One World Under Doom (traduisible par "Un monde sous la coupe de Doom"), un event dont le nom est on ne peut plus révélateur et qui a finalement débuté plus tôt cette année aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on se focalise sur une autre série limitée, Doom's Division (soit la Tiger Division qui change de nom), mais aussi sur tous les numéros de la série Fantastic Four placés sous la bannière de l'event (soit Fantastic Four #28 à #33).

Anciens numéros :

One World Under Doom #1 : Introduction

One World Under Doom #2 : Thunderbolts* : Doomstrike

One World Under Doom #3 : Weapon X-Men et Red Hulk

One World Under Doom #4 : Doom Academy

One World Under Doom #5 : Doctor Strange of Asgard

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity