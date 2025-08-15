Superman : Un making of d'une heure autour du film de James Gunn

  1. Accueil
15 Aout 2025
Vous avez apprécié le dernier Superman et vous êtes du genre à regarder tout ce qui touche à l'envers du décor ? Alors cette news est faite pour vous. En effet, Warner Bros a dévoilé une vidéo making of de pas moins d'une heure autour du film de James Gunn. Intitulée Adventures in the making of Superman, plusieurs images de la vidéo ont déjà fait le tour de la toile notamment la séance d'essayage du costume.

La voici :

 

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


Voir la Fiche

