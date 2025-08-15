Superman : Un making of d'une heure autour du film de James Gunn

Vous avez apprécié le dernier Superman et vous êtes du genre à regarder tout ce qui touche à l'envers du décor ? Alors cette news est faite pour vous. En effet, Warner Bros a dévoilé une vidéo making of de pas moins d'une heure autour du film de James Gunn. Intitulée Adventures in the making of Superman, plusieurs images de la vidéo ont déjà fait le tour de la toile notamment la séance d'essayage du costume.

La voici :

