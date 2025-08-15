Superman : Un making of d'une heure autour du film de James Gunn

Vous avez apprécié le dernier Superman et vous êtes du genre à regarder tout ce qui touche à l'envers du décor ? Alors cette news est faite pour vous. En effet, Warner Bros a dévoilé une vidéo making of de pas moins d'une heure autour du film de James Gunn. Intitulée Adventures in the making of Superman, plusieurs images de la vidéo ont déjà fait le tour de la toile notamment la séance d'essayage du costume.
La voici :
Pour aller plus loin :
Pourquoi ? On vous explique !
Un crossover qui sent bon les dessins animés de la bonne époque !
Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?
10 ans ! Ça fait vieux
Avis (0)Pas d'avis pour le moment.