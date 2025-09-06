Brainiac déjà confirmé dans Man of Tomorrow ?

Comme vous le savez, nous ne sommes pas du genre à traiter les rumeurs. L'intérêt est moindre et cela prendrait trop de temps. Mais dans ce cas précis, il s'agirait plutôt d'un bel argument qui appuierait l'idée selon laquelle Brainiac serait le méchant de Man of Tomorrow. Et si, bien sûr, l'argument n'est en rien une déclaration officielle, il reste suffisamment intéressant pour communiquer dessus. Par contre, cela ne change rien au fait que cette news doit être prise avec des pincettes.

En fait, tout part du documentaire making of d'une heure du film Superman (et qui, visiblement, n'est plus disponible dans notre pays). Un documentaire dans lequel nous pouvons voir beaucoup de choses dont un aperçu rapide d'un storyboard. Là où cela devient intéressant, c'est que nous pouvons y voir Superman, Supergirl, Krypto et... ce qui semble être la tête de Brainiac. Bien sûr, ce n'est pas sûr à 100% mais la tête en question est quand même vachement ressemblante à l'un des designs du super-vilain. Le voici :

Alors vous allez me dire qu'il s'agit d'un storyboard de Superman et qu'il pourrait donc s'agir d'une idée qui n'a pas été conservée pour Superman. Oui, c'est un fait. Cette possibilité existe. Néanmoins, il est important de rappeler que James Gunn crie haut et fort une fois par mois qu'un film n'est lancé qu'une fois le script terminé et bien terminé. Ainsi, quelles sont les chances de valider un script avec un personnage aussi gros que Brainiac pour finalement ne pas l'utiliser malgré cette règle du "on lance un film quand le script est définitivement validé ?". Ce point nous fait penser que oui, il peut s'agir d'une idée non conservée pour Superman... ou d'esquisses pour l'un des films suivants. Or, la première ébauche du script du film suivant est déjà terminée (on peut donc imaginer que Gunn était déjà dessus à cette époque) et surtout, il y a de forces chances pour que Superman et Lex Luthor s'allient face à une menace plus grande dans Man of Tomorrow. Et Brainiac peut tout-à-fait représenter cette menace.

Que pensez-vous de tout ceci ? Est-ce un délire de fan ou est-ce qu'il y a suffisamment de matière pour prendre ceci au sérieux selon vous ?