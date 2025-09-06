Le plein d'infos pour Dynamic Duo, le futur film animé chapeauté par James Gunn

Les co-présidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, l'ont dit plus d'une fois. Ils veulent raconter des histoires mais surtout, ils veulent raconter des histoires différentes. Dans ces histoires différentes, il y a un projet annoncé en octobre qui a de quoi intriguer : un film animé Dynamic Duo. Le genre de film qui serait capable de changer la donne un peu à l'instar de Spider-Man: Into the Spider-Verse. En tout cas, on ose l'espérer, d'autant que l'on nous parle à présent d'un film qui mélange miniatures, maquettes, marionnettes, animatronique et d'animation par ordinateur.

Aujourd'hui, nous apprenons qu'une nouvelle équipe de scénaristes est en charge de la rééctriture. Il s'agit de Scott Neustadter et Michael H. Weber qui sont déjà intervenus sur Days of Summer, The Disaster Artist, Daisy Jones & the Six, Rosaline...

Côté scénario, le film sera centré sur Dick Grayson et Jason Todd, qui incarnent tous deux Robin et le compagnon de Batman dans cette histoire.

A noter également que le film sera une rupture avec les comics mais aussi avec tout ce qui est en cours au cinéma du côté de Warner Bros. Autrement dit, zéro lien avec les films avec Pattison mais aussi et surtout zéro lien avec le DCU (mais un projet chapeauté par Gunn tout de même).