  3. Teen Titans Go! : Greg Cipes annonce avoir Parkinson et est viré dans la foulée

08 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
C'est une nouvelle assez incroyable qui vient de tomber. Pour rappel, depuis de nombreuses années maintenant, il existe une série animée pour les plus jeunes : Teen Titans Go!. Dans le casting, nous trouvons Greg Cipes qui s'occupe du personnage de Beast Boy ou, tout du moins, qui s'occupait du personnage de Beast Boy. En effet, l'acteur a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il avait été viré. Là où cela devient TRES problématique, c'est que selon l'acteur, il aurait été viré pour avoir la maladie de Parkinson. Voici ce qu'il a déclaré :

Warner Bros m'a carrément viré le jour de la Saint Valentin, tout de suite après avoir partagé mon diagnostique de Parkinson. C'est comme une mort pour moi, et seuls les fans peuvent me ressusciter.

Dans le détail, l'acteur a expliqué que Warner Bros aurait insisté pour que de nouvelles auditions soient réalisées en amont de la prochaine saison de Teen Titans Go! Alors vous allez me dire que, dit de la sorte, cela n'aurait donc rien à voir avec Parkinson. Sauf que voilà, Cipes est formel. Oui, il y a bien eu des auditions... mais juste pour son personnage ! En somme, son poste a été le seul a avoir été remis en question pour cette nouvelle saison. De plus, toujours selon lui, sa condition ne pose pas de problème pour le moment :

J'ai créé une voix et je suis toujours capable de la tenir.

Pour le moment, ni Warner Bros ni Cartoon Network n'ont donné leur version des faits. Pour ce qui est de Cipes, nous ignorons encore s'il compte saisir la justice ou non.
Pour rappel, dans le sens où l'acteur faisait déjà Beast Boy dans Teen Titans, cela sous-entend que cela fait 24 ans que l'acteur tient le personnage. 

Fiche Technique

Teen Titans Go!

Saison : 9
Créée par
  • Michael Jelenic
Synopsis

  • Les Teen Titans vous présentent leur vie trépidante lorsqu'ils ne sauvent pas le monde. Au programme: dégustation de tourtes, destruction de Batmobiles, clonage, jeux-vidéos et pizzas. Des aventures aussi drôles et mouvementées que leurs missions habituelles.


Voir la Fiche

