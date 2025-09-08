  1. Accueil
  3. Absolute Batman #12 lève le voile sur Absolute Penguin, Absolute Two Face et Absolute Riddler

08 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
Attention, cette news contient des informations sur Absolute Batman #12. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolute Batman #12 a mis en avant pas moins trois super-vilains très appréciés des Batfans. Et comme d'habitude avec le titre Absolute Batman, Scott Snyder et Nick Dragotta n'y ont pas été de main morte concernant leur transformation physique. Leur origin story ? Bane. L'Abomination s'en est pris à l'entourage de Bruce Wayne et dans cette continuité, Cobblepot, Dent et Nygma sont des amis d'enfance de Wayne. Bane les a juste... massacré.

Pour ce qui est de Cobblepot, il a tout bonnement été brisé en mille morceaux :

 

Pour ce qui est de Dent, il a bien deux faces... littéralement. C'est-à-dire que la moitié de son corps a été brûlé tandis que sa tête a été séparé en deux morceaux :

Enfin, concernant Nygma, son crâne a été déformé de telle sorte que son cerveau est à l'air. Ceci en plus de l'avoir rendu aveugle. A noter cela dit que Nygma trouve que Bane les a aidé. Dans son cas, son intervention l'a secoué, cela lui a permis de devenir ce qu'il devait être :

Que pensez-vous de ces nouvelles revisites visuelles ?

