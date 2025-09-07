Superman dans Peacemaker avec une preuve à l'appui ?

On le sait, selon James Gunn, il y aurait de grosses surprises dans la saison 2 de Peacemaker. D'ailleurs, on vient tout juste de vous parler de la possibilité d'avoir Blue Beetle dans les derniers épisodes. Et si l'une de ses autres grosses surprises était une apparition de Superman ? L'idée n'est pas folle. Après tout, Gunn a expliqué que Peacemaker faisait office de suite à Superman mais aussi de prequel à Man of Tomorrow. De même, Peacemaker est apparu dans Superman et les rumeurs vont bon train concernant le fait qu'il apparaisse aussi dans Man of Tomorrow. Vu de la sorte, pourquoi l'inverse ne serait-il pas possible ? Pourquoi Superman ne pourrait-il pas apparaître dans la deuxième saison de la série TV ?

En tout cas, il y a peu, il y a une photo qui a été dévoilée et qui va clairement dans ce sens. Il s'agit de l'interprète de Superman, David Corenswet, qui a pris la pose aux côtés de John Cena sur le tournage de la saison 2 de la série. Alors vous allez me dire qu'il est peut-être passé voir un collègue. Oui, c'est vrai. Mais si ce n'est que pour faire un petit coucou, quelles sont les chances qu'il ait été voir John Cena... en costume de Superman ?

Voici l'image en question :

Aimeriez-vous voir Superman dans la série ?

