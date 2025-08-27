Peacemaker : James Gunn a refusé de dévoiler toute la saison 2 aux critiques

Comme vous le savez sans doute, les critiques et/ou les sites spécialisés ont souvent accès à l'avance aux films et/ou aux séries. Pour les critiques, cela fait du contenu et pour les producteurs, cela fait parler du produit. Peacemaker n'a bien évidemment pas échappé à la règle pourtant, on notera qu'il y a tout de même eu une petite différence. En effet, parfois, nous avons accès au premier épisode en avance, parfois à toute la série. Par contre, c'est la première fois que seuls cinq épisodes sur huit sont proposés aux critiques. Et il y a une raison à cela. Une raison dévoilée par James Gunn auprès de nos amis de Screen Rant. Voici ce qu'il a déclaré :

La décision de garder trois épisodes au chaud vient de moi, parce qu'il y a trop de surprises dans ces trois derniers épisodes. Surtout dans les épisodes 6 et 8, ils sont justes dingues, c'est la chose que j'ai préférée faire, tout milieu confondu.

Une déclaration qui a de quoi intriguer, pas vrai ?