Tyler Hoechlin (Superman & Lois) veut rejoindre le DCU dans le rôle de... Batman !

Ce week-end, c'était la FAN EXPO Canada. Et il y a eu du beau monde à l'event comme le trio de Smallville Tom Welling, Michael Rosenbaum et Kristin Kreuk. Et du côté des séries plus récentes, nous avions Tyler Hoechlin, le Superman de la série Superman & Lois. Là, il lui a été demandé s'il voulait, comme de nombreuses personnes le souhaitent déjà, que le Batman de Robert Pattinson et le Superman de David Corenswet fassent partie du même monde (ndlr : pour rappel, officiellement, ces deux personnages font partis de deux univers cinématographiques distincts). La réponse de l'acteur est plutôt surprenante. Voici ce qu'il a déclaré :

Eh bien, très égoïstement, je vais dire non parce que je veux toujours jouer Batman. Je pense que Rob a fait un travail vraiment, vraiment fantastique et [aux côtés de] Matt Reeves c'était grandiose. Alors je suis heureux de les laisser faire leur truc, et peut-être laisser la porte ouverte pour, peut-être, une toute nouvelle vision de Batman contre Superman.

Pour rappel, Tyler Hoechlin est apparu pour la première fois en Superman dans la saison 2 de Supergirl. Un rôle qu'il a repris plusieurs fois au sein du Arrowverse avant d'avoir sa propre série : Superman & Lois. Durant toutes ces années, il a souvent été qualifié de très bon Superman. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il pourrait jouer un bon Batman pour autant. Est-ce que vous l'imaginez dans ce rôle ?