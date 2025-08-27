Le début de la saison 2 de Peacemaker est un carton

James Gunn ne va pas encore sortir le champagne parce qu'il y a encore beaucoup d'épisodes à diffuser mais c'est un fait, le premier épisode de la saison 2 de Peacemaker s'en est très bien sorti. Selon plusieurs sources, il aurait fait 25% de plus de vues que la saison 1. Samba TV va un peu plus dans le détails en annonçant que la saison 2 aurait fait 22% de vues de plus en quatre jours de diffusion que le final de la saison 1 en 2022. Ce qui, bien évidemment, est loin d'être anodin.

Bien sûr, l'effet Superman ne doit pas être étranger à ces résultats mais cela ne peut être que bon à prendre pour Warner Bros / DC Comics.