  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Le début de la saison 2 de Peacemaker est un carton

Le début de la saison 2 de Peacemaker est un carton

27 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
Le début de la saison 2 de Peacemaker est un carton

James Gunn ne va pas encore sortir le champagne parce qu'il y a encore beaucoup d'épisodes à diffuser mais c'est un fait, le premier épisode de la saison 2 de Peacemaker s'en est très bien sorti. Selon plusieurs sources, il aurait fait 25% de plus de vues que la saison 1. Samba TV va un peu plus dans le détails en annonçant que la saison 2 aurait fait 22% de vues de plus en quatre jours de diffusion que le final de la saison 1 en 2022. Ce qui, bien évidemment, est loin d'être anodin. 

Bien sûr, l'effet Superman ne doit pas être étranger à ces résultats mais cela ne peut être que bon à prendre pour Warner Bros / DC Comics.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
L'event DC Comics DC K.O.

L'event DC Comics DC K.O.

27 Aout 2025

On vous dit tout sur l'event DC K.O.

Peacemaker : James Gunn a refusé de dévoiler toute la saison 2 aux critiques

Peacemaker : James Gunn a refusé de dévoiler toute la saison 2 aux critiques

27 Aout 2025

Trop bon pour être vu en avance ?

Tyler Hoechlin (Superman & Lois) veut rejoindre le DCU dans le rôle de... Batman !

Tyler Hoechlin (Superman & Lois) veut rejoindre le DCU dans le rôle de... Batman !

27 Aout 2025

Déménager de Métropolis à Gotham City ne le dérange absolument pas

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire