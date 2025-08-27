L'event DC Comics DC K.O.

Le gros event DC Comics de 2025 est intitulé DC K.O. (ndlr : K.O. pour "King Omega" mais aussi pour le terme de boxe Knockout), il se compose de cinq numéros et commencera en octobre 2025 aux Etats-Unis. Voici un recap de l'event.

L'annonce

L'annonce a été faite à la mi-juillet en amont de la San Diego Comic Con 2025. En plus de la mini-série qui sera tenue par Scott Snyder, Joshua Williamson et Javi Fernández, une mini liste de titres liés à l'event est dévoilée. Il est également annoncé que Justice League: The Omega Act #1 servira de prologue.

Jim Lee, Daniel Warren Johnson, Frank Cho, Scott Koblish, Jae Lee, Mike Del Mundo, Ben Oliver, Noobovich, Dan Mora, Mark Spears et Fernández sont annoncés aux covers.

L'idée générale

L'idée est de proposer un tournoi où 36 combattants de tout l'univers DC s'affrontent. Le vainqueur de chaque combat affronte les vainqueurs des autres combats. Pour l'occasion, la Terre devient une arène de gladiateurs sur 5 niveaux. A la fin, le vanqueur pourra affronter King Omega. Qui est ce King Omega ? Darkseid, bien sûr. Dans ce récit, ce dernier revient à la vie et devient de plus en plus puissant. Pour le contrer, les super-héros se lancent dans un tournoi sur cinq niveaux. Le but ? Mettre ses adversaires KO pour récupérer leur énergie. Le grant gagnant aura donc l'énergie de tous les autres pour se mesurer au King Omega.

Le contenu

L'event touche l'ensemble de l'univers DC. En plus de DC K.O., le titre principal, vous aurez donc des numéros de plusieurs séries qui seront touchés par l'event, de nouvelles séries dont Knightfight K.O. qui verra Batman affronter les Robin du futur qui sont, dans chacun de leur monde, devenus Batman. Le nouveau titre Justice League: The Omega Act #1 fait office de prologue.

Il y a également eu lors de la Comic-Con 2025, un fascicule qui a été distribué sur le sujet. Intitulé DC KO Ashcan, Scott Snyder et Joshua Williamson y ont pris la parole pour expliquer tout le contexte de l'event DC.

Voici ce qui a été dit sur le sujet :

Lorsque le récit débute, les héros apprennent que non seulement Darkseid a évolué en quelque chose de plus grand et de plus fort qu'il ne l'a jamais été. Ils apprennent aussi qu'il a fait le voyage de l'Absolute Universe vers le DC Universe et qu'il est impossible de l'arrêter. Il a voyagé dans le temps, du futur au présent. Avec la naissance de l'Univers Absolu, il a absorbé tellement d'énergie oméga qu'il est devenu quelque chose au-delà de la conception. Il est devenu le King Omega : K.O.. Il a détruit le futur. Il n'y a pas de futur pour DC à ce stade à cause de ce que Darkseid a fait. Il fait son chemin de retour vers le présent, et il n'y a aucun moyen de l'arrêter, mais ce que les héros apprennent, c'est que la seule façon de faire face à cela est de devenir ce qu'il est. Comment faire cela ? Ils doivent utiliser cet appareil appelé l'Arche d'Apokolips pour transformer la Terre en un tournoi apokoliptien – une arène avec cinq niveaux différents, allant jusqu'au noyau.

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties du mois d'octobre

Justice League: The Omega Act #1

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Yasmine Putri

Prologue

Sortie le 1er octobre 2025

Un prologue spécial en taille surdimensionnée pour le plus grand événement de l'année de DC. Tout depuis DC All In Special #1 a été construit vers ce moment ! Le Time Trapper est en fuite face à la Légion de Darkseid. Filant à travers le temps pour apprendre comment stopper la conquête de Darkseid, il est témoin de la façon dont l'avenir est déjà perdu et le seul espoir de survie repose sur la Justice League ! Le Time Trapper a un plan pour sauver le DCU, mais cela signifie faire une offre impossible à la Ligue...

DC K.O. #1

Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Javi Fernandez

Titre principal

Sortie le 8 octobre 2025

C'est le combat acharné qui mettra fin à toutes les bagarres pour le destin de l'univers DC ! DC K.O. #1 de Scott Snyder et Javi Fernández est là ! Le Cœur d'Apokolips a transformé la Terre en un enfer en prévision du retour de Darkseid ! La fin de l'univers DC est arrivée ! La seule chance pour la Ligue des Justiciers de vaincre Darkseid est de participer à un tournoi mortel, une bataille royale épique et déjantée qui vous surprendra ! Les plus grands héros du monde se battent pour devenir le champion et monter sur le ring contre Darkseid, mais il y a un os… plus vous vous approchez du Cœur d'Apokolips, plus il vous corrompt et vous transforme en quelque chose de dangereux. Quel personnage DC a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout ? Qui est prêt à tout pour gagner, même si cela veut dire éliminer amis et famille ? Vous voulez vous déchaîner ? C'est parti ! L'ÉVÉNEMENT MAJEUR DC 2025 EST ARRIVÉ ! SCOTT SNYDER ET JAVI FERNÁNDEZ VOUS ACCUEILLENT A LA BAGARRE DU SIÈCLE !

Titans #28

Ecrit par John Layman et dessiné par Pete Woods

Tie-in

Sortie le 15 octobre 2025

S'ensuivant les événements bouleversants de DC K.O.! Avant que le cœur d'Apokolips ne transforme la planète en un paysage de désolation, les Titans mènent l'évacuation de la Terre ! Alors que l'équipe se divise pour sauver le plus de personnes possible, de vieux amis et de nouveaux alliés se joignent à la lutte pour sauver l'humanité de l'extinction. La prochaine grande intrigue des Titans commence ici !

Superman #31

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 22 octobre 2025

Superman et ses alliés ont été entraînés dans un jeu dangereux pour capturer le Cœur d'Apokolips, au centre de la Terre. Mais qu'est-ce que le Cœur d'Apokolips ? Et comment ses origines sont-elles liées à Krypton ?! Et pourquoi la Légion de Darkseid ne veut-elle pas que Superman découvre la vérité ?!

The Flash #26

Ecrit par Mark Waid et Christopher Cantwell et dessiné par Vasco Georgiev

Tie-in

Sortie le 22 octobre 2025

Alors que le chaos autour de l'univers DC éclate dans DC K.O., Impulse a une idée pour réctifier le tir : Impulsepoint — un coup terrible qui pourrait tout effacer à moins que Flash ne puisse le rattraper alors qu'ils courent à travers le temps !

Justice League Unlimited #12

Ecrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 22 octobre 2025

Alors que le tournoi commence et que la transformation de la Terre devient de plus en plus sérieuse, un étrange signal est détecté au cœur des ténèbres, au centre de la planète - un appareil Terrifictech ?! Michael Holt doit rassembler une équipe d'élite de la Justice League composée des héros les plus puissants déplacés dans le temps de We Are Yesterday pour percer le mystère - et cette mission est un aller simple. Préparez-vous pour une mission en enfer et retour dans ce lien épique à l'événement DC K.O. !

TITRES DE NOVEMBRE