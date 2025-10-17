  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Andy Muschietti toujours fier de Flash, ceux qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas vu

Andy Muschietti toujours fier de Flash, ceux qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas vu

17 Octobre 2025 par Jeff 2 cbm
Andy Muschietti toujours fier de Flash, ceux qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas vu

Le DCEU a déçu plus d'un fan de comics. Mais s'il y a un film qui s'est particulièrement cassé la figure, c'est bien The Flash. Production catastrophique, rééctritures incessantes, effets spéciaux décevants, scénario charcuté, le cas Ezra Miller... les critiques n'ont pas été tendres avec le film d'Andy Muschietti. Pourtant, de son point de vue, le film n'est pas mauvais. Il serait même plutôt bon. Mais alors comment expliquer les retours négatifs ? Là aussi, le réalisateur a une théorie : les gens n'auraient tout simplement pas vu le film. Voici ce qu'il a déclaré lorsqu'on lui a demandé si les répercussions du film avaient ébranlé sa confiance :

Non, nous sommes tout simplement allés de l'avant et avons compris que parfois il y a des vents contraires et un projet auquel vous avez consacré beaucoup de travail. Et nous en sommes très fiers. Je pense que c'est un bon film. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Mais vous savez comment ça marche de nos jours, les gens ne voient pas les choses, mais ils aiment en dire de la merde, et ils aiment suivre le mouvement. Ils ne savent pas vraiment. Les gens sont en colère pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ces choses. Bien sûr, nous avons eu une crise de publicité avec Ezra, c'est indéniable. Et je ne remets pas cela en question. Mais oui, nous aimons le film. Et en fait, nous le recommandons vraiment. Cela peut sembler insignifiant maintenant, mais nous avons aussi reçu tellement de soutien du studio, vraiment, à un moment où ils auraient pu, vous savez, se retirer à cause de tous les problèmes que nous avions avec la publicité. Et ils se sont pleinement engagés, et nous nous sommes tous pleinement investis. Et encore aujourd'hui, nous aimons le film. Nous, vous savez, nous y avons mis notre sang, notre sueur et nos larmes jusqu'à la fin. Et je l'ai regardé, il y a environ une semaine, et je l'ai encore adoré. 

Une théorie intéressante que l'on peut vérifier facilement. Alors, les gens qui ont VRAIMENT vu le film... qu'en aviez-vous pensé, de ce film The Flash ?

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Jeff Spokes revend ses artworks de Red Hood #2, #3 et #4 suite à son annulation

Jeff Spokes revend ses artworks de Red Hood #2, #3 et #4 suite à son annulation

17 Octobre 2025

Des planches qui se vendent entre 80 et 160$ la planche !

Selon Jacob Scipio, le film Batgirl était phénoménal

Selon Jacob Scipio, le film Batgirl était phénoménal

17 Octobre 2025

Il est vraiment ! Il est vraiment !

Pas de saison 3 de prévue pour Peacemaker

Pas de saison 3 de prévue pour Peacemaker

15 Octobre 2025

Pour le moment...

Écrire un avis

Avis (2)

  • titetris
    titetris

    il y a 7 heures

    Le niveau de dénis hallucinant du gars pour ce film qui est huste une purge sans nom

  • mmat1986
    mmat1986

    il y a 4 heures


    respires, respires profondément ne t'énerves pas! respires... fais le vide, ne penses à rien.....NE REPONDS PAS!

    un jour il faudra que le riddicule tue.....pour faire un exemple et surtout faire comprendre qu'y en a marre des attardés!
    quand on songe à tout les gosses qui ont du talent et qui ne pourront jamais en vivre car c'est un milieu très difficile d'accès sans les bons contacts ou l'argent pour suivre des cours dans de bonnes écoles faisant passerellles vers ce milieu....

    ce genre de déclarations (qui deviennent monnaie courante quand un projet de merde bide) sont inssuportables et révoltantes




     

Fiche Technique

The Flash

Sortie : 16 Juin 2023
Pas de note
Réalisé par
  • Andrés Muschietti
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Le super-héros Flash, Barry Allen, jongle entre son identité secrète et son emploi dans un laboratoire de l'identité judiciaire. Incapable de se remettre de certains événements passés (la mort de sa mère dont son père est à tort accusé), il se découvre la capacité de voyager dans le temps et l'utilise pour empêcher le meurtre de sa mère Nora. Mais il cause involontairement des changements qui ont pour conséquence la création d'un univers alternatif. Il se retrouve coincé dans ce nouvel univers dépourvu de méta-humains et dans lequel une version du Général Zod ressuscité menace à nouveau le sort de l'humanité. Il fait donc appel à son jeune alter-ego, à un Batman plus âgé et à Supergirl, une naufragée kryptonienne retenue prisonnière afin de sauver le monde de cette menace et de retourner dans son propre univers.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire