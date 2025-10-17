Andy Muschietti toujours fier de Flash, ceux qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas vu

Le DCEU a déçu plus d'un fan de comics. Mais s'il y a un film qui s'est particulièrement cassé la figure, c'est bien The Flash. Production catastrophique, rééctritures incessantes, effets spéciaux décevants, scénario charcuté, le cas Ezra Miller... les critiques n'ont pas été tendres avec le film d'Andy Muschietti. Pourtant, de son point de vue, le film n'est pas mauvais. Il serait même plutôt bon. Mais alors comment expliquer les retours négatifs ? Là aussi, le réalisateur a une théorie : les gens n'auraient tout simplement pas vu le film. Voici ce qu'il a déclaré lorsqu'on lui a demandé si les répercussions du film avaient ébranlé sa confiance :

Non, nous sommes tout simplement allés de l'avant et avons compris que parfois il y a des vents contraires et un projet auquel vous avez consacré beaucoup de travail. Et nous en sommes très fiers. Je pense que c'est un bon film. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Mais vous savez comment ça marche de nos jours, les gens ne voient pas les choses, mais ils aiment en dire de la merde, et ils aiment suivre le mouvement. Ils ne savent pas vraiment. Les gens sont en colère pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ces choses. Bien sûr, nous avons eu une crise de publicité avec Ezra, c'est indéniable. Et je ne remets pas cela en question. Mais oui, nous aimons le film. Et en fait, nous le recommandons vraiment. Cela peut sembler insignifiant maintenant, mais nous avons aussi reçu tellement de soutien du studio, vraiment, à un moment où ils auraient pu, vous savez, se retirer à cause de tous les problèmes que nous avions avec la publicité. Et ils se sont pleinement engagés, et nous nous sommes tous pleinement investis. Et encore aujourd'hui, nous aimons le film. Nous, vous savez, nous y avons mis notre sang, notre sueur et nos larmes jusqu'à la fin. Et je l'ai regardé, il y a environ une semaine, et je l'ai encore adoré.

Une théorie intéressante que l'on peut vérifier facilement. Alors, les gens qui ont VRAIMENT vu le film... qu'en aviez-vous pensé, de ce film The Flash ?