20 Octobre 2025
Votre avis sur la saison 2 de Peacemaker

Fan des personnages DC Comics ou de la "James Gunn's touch", n'oubliez pas que la saison 2 de la série Peacemaker a été intégralement référencée sur MDCU. 

Vous pouvez donc, dès à présent, noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. Pour information, la série possède la note de 4/5 actuellement sur MDCU.

Pour les intéressés, c'est par ici.

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


