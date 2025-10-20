  1. Accueil
  2. ActualitÃ©s
  3. Bradley Cooper refuse de dire s'il reviendra en Jor-El ou non dans Man of Tomorrow

Bradley Cooper refuse de dire s'il reviendra en Jor-El ou non dans Man of Tomorrow

20 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Bradley Cooper refuse de dire s'il reviendra en Jor-El ou non dans Man of Tomorrow

Petite news rapide afin de signaler que Variety a eu la chance de s'entretenir avec Bradley Cooper. Ils lui ont demandé s'il allait revenir en Jor-El dans Man of Tomorrow. Une question simple mais qui a pourtant été magnifiquement éludée par le principal intéressé. En effet, à cette question, l'acteur a répondu qu'il... avait adoré Peacemaker.

Pour rappel, James Gunn ne s'est pas vraiment exprimé sur l'avenir des parents kryptoniens de Superman. Par contre, il avait bien expliqué que cette version des parents biologiques qui était légèrement différente lui plaisait beaucoup et qu'il n'était pas question de donner une autre direction à cette approche dans les futurs films (pas de retcon donc).

Partagez cet article !
Ã‡a peut vous intÃ©resser
Votre avis sur la saison 2 de Peacemaker

Votre avis sur la saison 2 de Peacemaker

20 Octobre 2025

Dites-nous tout !

Scott Snyder et Nick Dragota nous teasent Absolute Poison Ivy, Absolute Robin et Absolute Scarecrow

Scott Snyder et Nick Dragota nous teasent Absolute Poison Ivy, Absolute Robin et Absolute Scarecrow

20 Octobre 2025

HÃ¢te de voir l'Ã©pouvantail version Absolute !

Notre avis sur Peacemaker saison 2

Notre avis sur Peacemaker saison 2

18 Octobre 2025

Qu'en avons-nous pensÃ© ?

Ã‰crire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
PublicitÃ©
Facebook
Partenaire