Bradley Cooper refuse de dire s'il reviendra en Jor-El ou non dans Man of Tomorrow

Petite news rapide afin de signaler que Variety a eu la chance de s'entretenir avec Bradley Cooper. Ils lui ont demandé s'il allait revenir en Jor-El dans Man of Tomorrow. Une question simple mais qui a pourtant été magnifiquement éludée par le principal intéressé. En effet, à cette question, l'acteur a répondu qu'il... avait adoré Peacemaker.

Pour rappel, James Gunn ne s'est pas vraiment exprimé sur l'avenir des parents kryptoniens de Superman. Par contre, il avait bien expliqué que cette version des parents biologiques qui était légèrement différente lui plaisait beaucoup et qu'il n'était pas question de donner une autre direction à cette approche dans les futurs films (pas de retcon donc).