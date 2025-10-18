Notre avis sur Peacemaker saison 2

Faisant le lien entre DCEU et DCU, Peacemaker revient sur nos écrans en abordant à son tour le multivers. Censé cimenter le nouvel univers cinématographiques, est-ce que cette saison est à la hauteur de nos espérances ?
