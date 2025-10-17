Jeff Spokes revend ses artworks de Red Hood #2, #3 et #4 suite à son annulation

On en a beaucoup parlé il y a quelques temps. Suite aux discours de Gretchen Felker-Martin, DC Comics a décidé d'annuler la série Red Hood. De là, tous les membres de l'équipe créative ont donc perdu l'occasion de bosser sur le titre en même temps que Felker-Martin.

Aujourd'hui, nous apprenons que le dessinateur de la série, Jeff Spokes, a décidé de rentabiliser un petit peu cette (més)aventure. Oui, le titre est annulé mais bien évidemment... il avait commencé à bosser sur les numéros suivants ! Aussi, l'artiste revend les artworks qui étaient destinés à Red Hood #2, #3 et #4. Certains planches sont encore disponibles sur son site internet. D'autres sont parties bien vite à des prix allant jusqu'à 160$ la planche.

Vous trouverez des exemples de planches mises en vente ci-dessous (et l'intégralité des planches ici) :

