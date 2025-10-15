Pas de saison 3 de prévue pour Peacemaker

Le co-président de DC Studios, James Gunn, avait expliqué que les éléments scénaristiques mis en avant dans Peacemaker seraient réutilisés dans les prochains films du DCU et non dans une saison 3 de Peacemaker. Dernièrement, le réalisateur a été plus loin en expliquant qu'il n'y aurait tout simplement pas de saison 3 :

Ceci concerne le DCU au sens large, et d'autres histoires que nous avons prévu de raconter ensuite. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, je ne veux pas... disons qu'il ne faut jamais dire jamais, du genre pour le moment, non, pas de saison trois. Les choses qui se produisent dans le dernier épisode concernent l'avenir de cet univers, dans lequel Peacemaker est un personnage très important.

Donc plus de série Peacemaker mais une intrigue qui continue bel et bien.