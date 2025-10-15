James Gunn répond aux réactions mitigées concernant le final de Peacemaker

Déjà sur le banc des accusés ?

Si la seconde saison de Peacemaker a été plutôt bien reçue, ce n'est pas le cas de son tout dernier épisode qui aura plus que divisé la communauté de fans. Selon de nombreuses critiques, l'épisode n'est pas raccord avec les prises de paroles du co-président de DC Studios : James Gunn. Aussi, ce dernier a pris la parole concernant les critiques émises.

A propos des critiques mitigées :

Tout le monde ne peut pas tout aimer. J'adore l'épisode, mais je comprends que tout le monde ne l'apprécie pas, ce qui est tout à fait normal.

A propos du manque de surprises dans l'épisode final :

Je ne comprends pas que les gens ne pensent pas avoir eu de grosses révélations, Chekmate et Salvation inclus.

A propos de l'absence de Xolo Maridueña en Blue Beetle :

Je n'ai jamais dit qu'il serait présent. J'ai dit que les gens qui aimeraient revoir Blue Beetle pourraient bien être chanceux.

A propos du fait que Rick Flag Sr devienne méchant et le fait qu'il déteste les metahumains :

Rick ne déteste pas les métahumains. Il a peur du pouvoir que certains métahumains ont sur la politique mondiale (comme l'ont commencé Superman et la Justice Gang - en particulier Hawkgirl) et il a surtout peur de la difficulté de contenir les criminels métahumains. Happersen déteste tous les métahumains et peut-être Otis et Lex. Mais Flag veut juste un moyen de protéger les Américains et il s'y prend d'une manière insensible. Oh et évidemment, il déteste Peacemaker pour avoir tué son fils.

Visiblement, James Gunn comprend certaines remarques mais ne semble pas d'accord sur tous les points évoqués.