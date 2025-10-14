  1. Accueil
James Gunn révèle si le sort de Chris Smith sera abordé dans Man of Tomorrow

14 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
James Gunn révèle si le sort de Chris Smith sera abordé dans Man of Tomorrow

Attention, cette news contient des informations sur le dernier épisode de Peacemaker. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Gunn l'a expliqué plusieurs fois. La saison 2 de Peacemaker est la suite de la saison 1 mais fait également le lien entre Superman et Man of Tomorrow. Aussi, il a été demandé si le sort de Chris Smith / Peacemaker allait être abordé de manière directe dans Man of Tomorrow. Apparemment, la réponse est non. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de liens. Visiblement, il y en aura même pas mal. Voici ce qu'il a déclaré :

Non, non, non. Mais les gens devraient s'attendre à ce que la manière dont l'armée, Rick Flagg et tout le monde travaillent ensemble — et qu'ils ont créé une prison probablement illégale pour les métahumains dans une autre dimension — fasse partie des histoires du DCU à l'avenir. Et pas seulement de manière tertiaire, du genre « Oh, ceci est Arkham » — c'est une partie intégrante des histoires. Il y a évidemment une guerre qui s'intensifie entre le gouvernement et les métahumains. Et cela en fait partie.

Autrement dit, la prison en question n'est pas un moyen facile de botter en touche mais bien un élément scénaristique sur lequel le DCU va rebondir tôt ou tard.

Au-de-là de Man of Tomorrow, il est à noter que l'intrigue Salvation se poursuivra dans Supergirl et Lantern.

