Absolute Green Lantern, notre avis sur les numéros #1 à #6

C'est au tour de la mythologie de l'univers Green Lantern de recevoir un sacré coup de lifting avec les six premiers numéros d'Absolute Green Lantern !
Quelques liens qui pourraient vous intéresser :
Notre avis sur le deuxième arc d'Absolute Superman
Notre avis sur le premier arc d'Absolute Martian Manhunter
Notre avis sur le premier arc d'Absolute Batman
Notre avis sur le deuxième arc d'Absolute Wonder Woman
DC Absolute ou le renouveau graphique des personnages
Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity
Avis (0)Pas d'avis pour le moment.