Peacemaker : Retour sur la saison 1

10 Octobre 2025 par Jeff 0
Peacemaker : Retour sur la saison 1

 

Alors que le deuxième saison de Peacemaker vient de se terminer, on revient sur une première saison inégale mais loin d'être mauvaise. Rendez-vous la semaine pour parler de la saison 2 !

 

 

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


