Notre avis sur Green Lantern: The Starbreaker Supremacy

Pour la forme, il n'est pas rare que l'on dise "annoncé en grande pompe" mais là, DC Comics n'est clairement pas parti là-dessus. Event Green Lantern plutôt discret, The Starbreaker Supremacy s'est finalement terminé ce mercredi 8 octobre 2025 après six numéros et trois mois d'intrigues. Il est donc temps de tout vous dire sur ce mini-event qui aurait peut-être mérité un meilleur traitement et un peu plus de numéros.

La série animée Green Lantern

La chronologie Green Lantern

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity