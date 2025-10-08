DC tease la fin du mini event Green Lantern : The Starbreaker Supremacy

La preview de Green Lantern Corps #9 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et dessiné par Fernando Pasarin et Oclair Albert. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 3.99$.

Les Lanternes sont allumées. Les Briseurs d'Étoiles / Starbreakers sont arrivés, et la guerre est déclarée ! Le dernier volet de « La Suprématie des Briseurs d'Étoiles » rassemble nos héros et nos méchants pour affronter les infâmes Mangeurs de Soleil venus vider Oa de son énergie émotionnelle, tandis que le mystère entourant le gant de Keli est révélé ! LA CONCLUSION PASSIONNANTE DE THE STARBREAKER SUPREMACY !