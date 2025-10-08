  1. Accueil
  2. Actualités
  3. DC tease la fin du mini event Green Lantern : The Starbreaker Supremacy

DC tease la fin du mini event Green Lantern : The Starbreaker Supremacy

08 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
DC tease la fin du mini event Green Lantern : The Starbreaker Supremacy

La preview de Green Lantern Corps #9 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et dessiné par Fernando Pasarin et Oclair Albert. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 3.99$.

Les Lanternes sont allumées. Les Briseurs d'Étoiles / Starbreakers sont arrivés, et la guerre est déclarée ! Le dernier volet de « La Suprématie des Briseurs d'Étoiles » rassemble nos héros et nos méchants pour affronter les infâmes Mangeurs de Soleil venus vider Oa de son énergie émotionnelle, tandis que le mystère entourant le gant de Keli est révélé ! LA CONCLUSION PASSIONNANTE DE THE STARBREAKER SUPREMACY !

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Salve de variant covers pour Batman/Deadpool #1

Salve de variant covers pour Batman/Deadpool #1

07 Octobre 2025

Deadpool, Batman, mais aussi Wolverine, Catwoman, Elektra, Power Girl et j'en passe.

Absolute Batman : Un premier aperçu pour... Absolute Harley Quinn !

Absolute Batman : Un premier aperçu pour... Absolute Harley Quinn !

06 Octobre 2025

Alors, c'est quoi le plan ?

James Gunn confirme Michael Rooker dans le rôle de Damian Wayne

James Gunn confirme Michael Rooker dans le rôle de Damian Wayne

06 Octobre 2025

La bonne blague !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire