  3. Absolute Batman : Un premier aperçu pour... Absolute Harley Quinn !

06 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Il y a peu, nous avons eu un premier aperçu du Joker version Absolute. Aujourd'hui, c'est la nouvelle Harley Quinn qui a été dévoilée. Maquillage en noir et blanc, cheveux très courts, pull qui fait trois fois sa taille... Cette fois encore, Scott Snyder et Nick Dragotta ont pris les fans à contre-pied. D'autant plus que visiblement... elle n'est pas seule ! Voici ce qu'a déclaré le personnage :

MAINTENANT, tu parles la même pu**** de langue que moi. 'Suis Harley Quinn. Leader du Red Hood. Alors, c'est quoi le plan ?

Et voici l'image dévoilée :

Première apparition prévue pour le numéro de la semaine prochaine soit pour Absolute Batman #13.

Si vous désirez vous procurer le premier tome d'Absolute Batman et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

