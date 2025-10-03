Un teaser pour le final de la saison 2 de Peacemaker

L'avant-dernier épisode de la saison 2 de Peacemaker a été diffusé hier. Autrement dit, le grand final maintes fois par James Gunn... c'est la semaine prochaine !
Et c'est parce que nous sommes dans la dernière ligne droit qu'une vidéo teaser cinq étoiles a été dévoilée. La voici :
Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.
