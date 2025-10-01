James Gunn confirme des plans pour Catwoman (et s'exprime sur les caméos, Spider-Man et plus)

Attention, cette news traite des derniers épisodes diffusés de la série TV Peacemaker. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

C'est lors d'une nouvelle discussion avec les fans que James Gunn s'est exprimé sur plusieurs points du DCU. Tout d'abord, il s'est exprimé sur les caméos du final de la saison 2 de Peacemaker par rapport à l'avenir du DCU avec, en tête, Man of Tomorrow :

C'est plus que du teasing. Ce n'est pas tant les caméos. C'est plus l'histoire, les retournements de situation et l'émotion et le fun. Les caméos ne sont amusants que s'ils font partie de l'histoire.

Des commentaires qui sont, visiblement, valables pour l'ensemble du DC Universe. Ensuite, il s'est exprimé plus particulièrement sur l'apparition de Lex Luthor dans la série :

Rick Flag n'est pas aussi malin qu'il le croit. Le scorpion et la grenouille, ça parle à quelqu'un ?

Gunn a également été interrogé sur la probabilité que les portes menant à des réalités alternatives dans la Chambre de Déploiement Quantique soient ouvertes dans de futurs projets du DCU. Sa réponse :

Eh bien, vous pourriez avoir de la chance.

Ensuite, des fans ont mentionné que la référence à Spider-Man dans Peacemaker était sans doute malvenue. Le monde de Peacemaker étant ce qu'il est, il est peu probable que Spider-Man y existe, ce dernier ayant été créé par Stan Lee qui était juif. A cela, il a tout simplement répondu Ditko (ndlr : co-créateur de Spider-Man).

Enfin, il a été demandé s'il y avait des plans concernant l'introduction de Catwoman au sein du DCU ce à quoi il a répondu :

Oh que oui.

Que pensez-vous de toutes ces déclarations ?