Superman devient le plus gros lancement sur HBO Max avec 13 millions de vues

Superman est arrivé sur HBO Max le 19 septembre et selon les chiffres, le film de James Gunn est en train de cartonner sur la plateforme. En effet, le premier film du DCU a réalisé 13 millions de vues en 10 jours. Il s'agit tout simplement du plus gros top départ sur la plateforme de streaming. Jusque-là, c'était Barbie qui détenait le record depuis 2023.

Mieux encore, toujours selon les professionnels du secteur, le film a également donné un coup de boost aux autres vidéos liées à l'univers de Superman dont Super/Man: The Christopher Reeve Story (+670%), Superman: The Movie +(155%), Superman Returns (+120%), et Man of Steel (+40%).

Bref, Superman, c'est une affaire qui marche !

