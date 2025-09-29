Peacemaker fait une référence à Spider-Man dans l'épisode 6

Attention, cette news contient des informations sur l'épisode 2x06 de la série TV Peacemaker. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Ce n'est pas une news fondamentale mais les références de DC envers Marvel et inversement sont suffisamment rares pour les souligner lorsque cela arrive.

Il y a eu une référence très sympa à Spider-Man dans l'épisode 2x06. Lorsque Adrian Chase rend visite à la maison de son double de « Earth X » dans l'épisode Ignorance is Chris, les deux se lient immédiatement par leur geek attitude partagée, tout en notant qu'ils ont fait un « meme Spider-Man » après s'être pointés du doigt.

Dans les faits, cela veut dire que la saison 1 de Peacemaker n'est pas entièrement canon au sein du DCU mais que Spider-Man, lui, est canon. C'est... cocasse.

Pour rappel, The Eternals avait fait une référence à Superman en 2021.