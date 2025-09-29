  1. Accueil
  3. Vincent D'Onofrio (Daredevil: Born Again) explique pourquoi il veut jouer Swamp Thing

29 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Ce n'est pas la première fois que l'acteur Vincent D'Onofrio déclare qu'il veut jouer le rôle de Swamp Thing. Dernièrement, il a réitéré son souhait mais pour une fois, il est allé plus loin. Lors d'une apparition à la LA comic-con, il a expliqué les raisons de ce choix :

J'ai toujours été attiré par les gens qui sont brisés, et il est du genre brisé. Ce n'est pas seulement un coeur brisé, c'est toute sa vie qui est brisée en un million de morceaux. Et c’est comme Le Bossu de Notre-Dame. Il n’est pas attirant, il vit dans un marais, c’est difficile, tu sais ? Et il est amoureux, et c’est une chose incroyable. Et aussi la narration. Il était tellement émotionnel, et parfois tellement touchant, je n’en revenais pas. Au moment de lire la série Swamp Thing [dans la fin de ma vingtaine ou dans ma trentaine], mais je pense que c’est juste sa vie émotionnelle.

Pour le moment, il n'y a pas de réel projet Swamp Thing sur les rails du côté de la team Warner Bros / DC Comics.

